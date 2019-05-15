Суд признал банкротом Орский завод РТХ

Арбитражный суд Оренбургской области признал банкротом АО «Машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ» (входит в «Рэйлтрансхолдинг», РТХ). На предприятии введено конкурсное производство, следует из материалов арбитража.

Ходатайство о введении конкурсного производства было рассмотрено 14 мая. Резолютивная часть решения суда пока не опубликована.

Завод простаивает с 12 сентября 2018 года из-за дефицита оборотных средств. Заявление о признании предприятия банкротом подало осенью 2018 года ОАО «Энергосбыт Плюс», затем его процессуальным правопреемником суд утвердил компанию «ИнтерфинТэк» (сумма требования 260 млн рублей).

В декабре 2018 года Арбитражный суд Оренбургской области ввел в отношении «ОРМЕТО-ЮУМЗ» процедуру наблюдения.

