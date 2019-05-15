Эксперты спрогнозировали отзыв лицензий у 46 банков в течение года

Центробанк может отозвать лицензии у 46 банков в период с 1 апреля текущего года по 1 апреля 2020 года. Соответствующее исследование приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА».

По мнению аналитиков, дефолт грозит 10,9% действующих банков на территории России. В зоне риска находятся небольшие банки, которые находятся за пределами первой сотни. При этом кредитные организации из топ-20 отзыв лицензий не затронет, пишет РБК.

Уточняется, что индекс здоровья банковского сектора в России на 1 апреля составляет 89,1%. Всего в стране насчитывается 430 банков.

Стоит отметить, что «Эксперт РА» прогнозировал отзыв лицензии у 60 банков в 2018 году. Прогноз почти полностью сбылся — ЦБ отозвал 55 банковских лицензий.

Напомним, ранее сообщалось, что максимальная ставка по рублевым вкладам в российских банках снизилась до 7,49%.