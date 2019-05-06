Максимальная ставка по рублевым вкладам в российских банках снизилась до 7,49%

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам топ-10 банков РФ в третьей декаде апреля снизилась до 7,49%.

В I декаде апреля показатель составлял 7,54%, во II декаде — также 7,54%, сообщается на сайте Центробанка.

В список банков, которые привлекают наибольший объём депозитов физических лиц, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, Банк ФК Открытие, Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Ранее Министерство финансов РФ не поддержало идею об увлечении страхового возмещения по вкладам физлиц с 1,4 до 1,78 млн рублей.