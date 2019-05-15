В России изменят правила ношения наград на парадной форме

Министерство обороны России решило изменить правила ношения наград на парадной форме с мая текущего года.

Нововведение поможет бороться с так называемыми «иконостасами», когда военные прикрепляют к форме десятки медалей неизвестных общественных организаций. Ведомство намерено избавиться от гражданских наград, пишут «Известия».

Отмечается, что на парадной форме можно будет размещать только государственные ордена и медали, а также другие ведомственные геральдические знаки. Запрет будет касаться всех без исключения случаев ношения парадной формы, включая поход в гости или на детский праздник.

Министр обороны Сергей Шойгу на параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уже следовал новым правилам.

Напомним, ранее Минобороны РФ потратит 150 млн рублей на ремонт советских ракет.