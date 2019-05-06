Минобороны РФ потратит 150 млн рублей на ремонт советских ракет

Министерство обороны России намерено потратить 150 млн рублей на ремонт советских авиационных управляемых ракет класса «воздух–воздух». Соответствующие данные размещены на сайте госзакупок.

Согласно документу, оборонное ведомство ищет подрядчика для ремонта ракет типа Р-33 и Р-27. Указаны сроки работ: Р-33 необходимо починить до 10 ноября 2020 года, а Р-27 — до 10 ноября текущего года, передает «РИА Новости».

Итоги закрытых аукционов будут подведены в конце мая.

Ранее сообщалось, что в России в 2019 году могут принять на вооружение ракету «Бронебойщик».