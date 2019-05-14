Минниханов ознакомился с ходом посевной кампании в Елабужском районе

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Елабужский муниципальный район, где ознакомился с ходом посевных работ.

Вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Ахметовым и главой Елабужского муниципального района Геннадием Емельяновым президент РТ с вертолета осмотрел поля вблизи сел Гари, Большая Качка, Большая Тарловка, Бехтерево.

Позднее состоялась встреча с руководителями хозяйств, инвесторами агропромышленного комплекса и главами сельских поселений Елабужского муниципального района. Глава района доложил о том, что посевная проходит в срок, проблем нет. Здесь же была организована небольшая выставка продукции местных сельхозпроизводителей.

Минниханов, в свою очередь, пожелал елабужским хлеборобам успешного завершения посевной и хороших урожаев, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Рустам Минниханов изучил ход посевной в Пестречинском и Рыбно-Слободском районах.

