Рустам Минниханов изучил ход посевной в Пестречинском и Рыбно-Слободском районах

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов изучил, как проходят весенне-полевые работы в Пестречинском и Рыбно-Слободском районах Татарстана, сообщает пресс-служба президента РТ.

Например, в Пестречинском районе сев яровых зерновых идет на площади 34 тысячи га. На сегодня засеяно 66%. Пестречинский район поднялся на четыре пункта в рейтинге эффективности сельского хозяйства. В Рыбно-Слободском районе посевная на полях выполнена на 76%.

Напомним, по данным на 11 мая, в Татарстане посеяно 1247 тысяч га, что составляет 72% от прогноза, сообщает пресс-служба президента РТ.

Посевная находится в активной стадии, заметил на совещании в Доме правительства РТ министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов. Отмечается, что из посеянных 1247 тысяч га на яровые зерновые приходится 814 тысяч га, на масличные — 150 тысяч га, на сахарную свеклу — 63 тысячи га. Марат Ахметов заметил, что на данный момент ход весны благоприятный.

