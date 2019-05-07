Правительство РФ попросило регионы пересмотреть схемы обращения с мусором

Правительство России рекомендовало губернаторам регионов пересмотреть территориальные схемы обращения с мусором. Такое поручение дал премьер-министра РФ Дмитрий Медведев.



При этом пересмотреть их регионы должны уже до начала 2020 года, чтобы активнее вводить раздельный сбор отходов.



Чтобы стимулировать россиян сортировать мусор, правительство предлагает возвращать им деньги, которые они платят оператору за вывоз мусора. Подготовкой предложений займутся Минприроды, Минфин, Минэкономразвития и региональные власти.

В Минприроды рассказали, что ведомство проверяет все территориальные схемы по обращению с отходами, чтобы потом создать федеральную схему, пишут «Ведомости».



Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос об организации в регионах новых площадок для накопления твердых коммунальных отходов.

