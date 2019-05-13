В Татарстане появится новый оптово-распределительный центр X5 Retail за 1 млрд рублей

14 мая в Татарстане пройдет торжественная церемония начала строительства оптово-распределительного центра "Елабуга", сообщает Romex Group.

Инвестиционная стоимость 964 млн рублей. К эксплуатации комплекс будет готов в мае 2020 года. Предполагается создание 150 новых рабочих мест. Проектом займется российский девелопер Romex Group по техническому заданию X5 Retail Group. Оптово-распределительный центр рассчитан на обслуживание магазинов розничной сети "Пятерочка", которые находятся в восточной части Татарстана. Ожидается, что в церемонии начала строительства примет участие президент республики Рустам Минниханов.

Напомним, ранее сообщалось, что открытие нового объекта позволит повысить уровень инвестиционной привлекательности Елабужского района и будет способствовать улучшению социально-экономической ситуации.

