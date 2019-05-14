С главы ОКБ им. Симонова сняли обвинения в хищении 1 млрд рублей, добавив новое

Фото: «Реальное время»

Накануне Следственный комитет частично прекратил уголовное преследование гендиректора казанского ОКБ имени Симонова Александра Гомзина. Как сообщил «Реальному времени» сам Гомзин, в хищении бюджетных субсидий на 1 млрд рублей его больше не подозревают.



Однако вчера топ-менеджеру оборонного предприятия предъявили новое обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Новое дело основано на старых, уточнили «Реальному времени» источники в органе следствия.

Ущерб по новому делу предварительно оценен в полмиллиарда.

Напомним, в апреле прошлого года Гомзин был арестован по обвинениям в хищении средств по оборонным контрактам на сумму свыше миллиарда рублей, но позже освобожден из СИЗО.