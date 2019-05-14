Свидетель по делу Кокорина и Мамаева впала в кому в Чехии

Россиянка Екатерина Бобкова, которая являлась свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, находится в коме в одной из больниц в городе Градец-Кралове в Чехии.

Девушка упала с балкона в пятницу, 10 мая. Получив множественные повреждения, она была доставлена в больницу. Предположительно, несчастный случай произошел на горном курорте Шпиндлерув-Млин, передает «РИА Новости» со ссылкой на российское посольство в Чехии.

Подробности происшествия уточняются.

Стоит отметить, что Екатерина Бобкова является давней знакомой Александра Кокорина, девушка присутствовала в момент потасовки. В ходе допроса она придерживалась версии, что спортсмены во время инцидента были спровоцированы.

Напомним, суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам заключения в тюрьме.