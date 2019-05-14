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Региональных чиновников обяжут искать у граждан «ген бизнеса»

02:35, 14.05.2019
Региональных чиновников обяжут искать у граждан «ген бизнеса»
Фото: pxhere.com

Региональных чиновников обяжут искать у граждан предрасположенность к ведению собственного дела.

«Охота» на потенциальных бизнесменов начнется в 2020 году, который и будет объявлен Годом предпринимательства. Ответственным за его организацию является Минэкономразвития. Одобрить концепцию поиска и методические рекомендации, а также довести информацию до регионов федеральные власти должны уже до конца этого года, пишут «Известия».

«Ген бизнеса» будут искать у школьников, молодежи, женщин, военнослужащих, уволенных в запас, граждан старше 45 лет, безработных, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов, а также у действующих бизнесменов.

Ранее сообщалось, что на внешний рынок в 2019 году должны выйти еще 90 компаний малого бизнеса из Татарстана.

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