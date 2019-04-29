На внешний рынок в 2019 году должны выйти еще 90 компаний малого бизнеса из Татарстана

Фото: Инна Серова

На 18 % вырос экспорт татарстанских предприятий в 2018 году, сообщил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев на проходящей сегодня в Доме предпринимателя конференции по линии центра поддержки экспорта # MyExport.

В 2019 году поставлена новая планка — выйти на внешний рынок должны еще 90 компаний малого бизнеса. 34 из них уже поставляют свою продукцию на экспорт, отметил министр.

Ранее, как сообщало «Реальное время», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости изменения валютного законодательства: «Предлагается отменить уголовную ответственность за уклонение от возврата денежных средств при экспортных операциях, ограничиться административными мерами и штрафами».

