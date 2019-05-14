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Радиостанция «Говорит Москва» сняла с эфира шоу Сергея Доренко

01:32, 14.05.2019
Радиостанция «Говорит Москва» сняла с эфира шоу Сергея Доренко
Фото: ru.wikipedia.org

Радиостанция «Говорит Москва» закрыла утреннее шоу «Подьем», ведущим которого был Сергей Доренко.

«Подъема» больше не будет. Его создал и делал Сергей Доренко. Заменить его не сможет никто»,— говорится в сообщении в Telegram-канале радиостанции.

Теперь с 9 до 11 будет выходить «Программа Алексея Гудошникова».

Напомним, 9 мая в Москве погиб главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Причиной смерти является разрыв аорты.

ОбществоКультура
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