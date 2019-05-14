Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

Президент России Владимир Путин на совещании в Сочи заявил, что средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.

По его словам, гиперзвуковое оружие есть пока только у РФ.

«Но мы также прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится. И для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно. А что значит, для них поздно? Это значит, что средства защиты от таких видов вооружения у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Ранее Путин рассказал об увеличении уровня оснащенности российских войск современными вооружениями.