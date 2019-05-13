Путин рассказал об увеличении уровня оснащенности войск современными вооружениями

Президент России Владимир Путин в рамках военного совещания в Сочи рассказал об уровне оснащенности войск современными образцами техники. Российский лидер отметил, что он увеличился.



Так, в стратегических ядерных силах доля нового оружия составляет 82%, в Воздушно-космических силах — 74%, Воздушно-десантных войсках и Военно-морском флоте — больше 60%, в Сухопутных войсках — около 50%», пишет RNS.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин посетил Казань. Он побывал на Казанском авиазаводе в рамках серии консультаций по вопросам армейского строительства и работы военно-промышленного комплекса. На предприятии президенту представили модернизированные самолеты и вертолет Ми-38Т.

