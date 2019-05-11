Осужденную в США россиянку Бутину перевели из тюрьмы в штате Виргиния

Осужденную в США гражданку России Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии, штат Виргиния.



Как следует из уведомления официальной тюремной базы США, Бутина была переведена 10 мая. Куда отправлена россиянка, не уточняется.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл подтвердил информацию о том, что россиянка переведена из тюрьмы в Александрии. Ее местоположение неизвестно, передает «РИА Новости».



Напомним, что суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Ее обвиняли в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории страны. На днях стало известно, что Бутина выйдет на свободу 5 ноября.

