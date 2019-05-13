Медведев после инцидента в казанской гимназии поручил проанализировать требования безопасности в школах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проанализировать достаточность требований по обеспечению безопасности в школах после инцидента с вооруженным школьником в Казани.

При этом премьер-министр РФ не исключил, что в данном случае имело место «разгильдяйство обычное».



Медведев попросил заняться анализом требований по обеспечению безопасности в школах вице-премьера Татьяну Голикову совместно с МВД и Минпросвещения, передает ТАСС.



Сегодня утром один из учеников гимназии №7 Казани пришел в школу с ножом и пневматическим пистолетом. Он удерживал одноклассников в одном из кабинетов. В 11.40 подростка удалось задержать. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы.

