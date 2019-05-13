СК возбудил дело после захвата заложников в казанской школе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников, после того, как подросток пришел в казанскую гимназию с оружием.



«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 127 УК России «незаконное лишение свободы» - сообщили в СКР.



По данным следствия, подросток, вооруженный ножом и пневматическим пистолетом, пришел в гимназию №7, зашел в класс, достав оружие, сел за стол учителя и препятствовал ученикам покинуть помещение. В дальнейшем он был задержан



Сейчас проводятся следственные действия. В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям администрации школы, не обеспечившей безопасность в учебном учреждении.

Сегодня утром один из учеников гимназии №7 Казани пришел в школу с ножом и пневматическим пистолетом. Он удерживал одноклассников в одном из кабинетов. В 11.40 подросток был задержан. Никаких требований он не выдвигал.

