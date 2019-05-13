МКУ «Гортранс» составило рейтинг пермских перевозчиков

МКУ «Гортранс» опубликовало рейтинг пермских перевозчиков по итогам работы в первом квартале 2019 года.

В рейтинге оценивалось число выполненных рейсов из общего количества запланированных рейсов, число рейсов, выполненных в соответствии с расписанием, регулярность первых и последних рейсов.



В первом квартале 2019 года среди автобусных маршрутов максимально соблюдали расписание на маршрутах №58, 21, 34, 10, 73, 27, 74, 19, 4 и 44. Среди трамвайных маршрутов — в лидерах №3, 13 и 4.

В конце рейтинга оказались перевозчики, работающие на автобусных маршрутах по нерегулируемому тарифу: №3т, 2т и 8т.

Ранее сообщалось, что с 1 мая на дорогах Перми появилось более 40 современных автобусов.

