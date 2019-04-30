С 1 мая в Перми на линию выйдут более 40 новых автобусов

В Перми в рамках пилотного проекта на линию выйдут новые автобусы.

Транспортные средства будут отличаться единым стилем оформления. Всего на дорогах появятся 47 современных автобусов. По окончании праздников выпуск перевозчика составит 66 автобусов на пяти маршрутах.

Также жители города в новых автобусах смогут воспользоваться бесплатными пересадками и электронной оплатой проезда, уточнили в пресс-службе администрации Пермского края.

Так, в течение 40 минут с момента приобретения билета бесплатно пересесть можно будет между автобусными маршрутами №3, 7, 9, 11, 23, 36, 46, 62 и всеми маршрутами трамваев и троллейбусов. В течение 60 минут с момента приобретения билета бесплатная пересадка будет доступна на маршрутах №34 и 60.

Напомним, ранее в Перми был составлен рейтинг добросовестных перевозчиков за 2018 год.