Антон Ландер: «Перед стартом сезона я мечтал о выступлении в НХЛ, но при этом не было конкретного интереса»

Экс-форвард «Ак Барса», а ныне нападающий ярославского «Локомотива» и сборной Швеции Антон Ландер поделился мыслями о матче против сборной Италии (8:0) на чемпионате мира, в котором хоккеист отметился тремя шайбами.



«Конечно, у меня самые позитивные эмоции после хет-трика. Впрочем, думаю, будет еще приятнее, если удастся завоевать золотую медаль чемпионата мира.

Мы с Эрикссоном играли вместе на чемпионате мира в Праге. Луи играет проще, но я очень ценю его хоккей. С ним довольно легко взаимодействовать.

Перед стартом нынешнего сезона я мечтал о выступлении в НХЛ, но при этом не было конкретного интереса со стороны заокеанских клубов. Потом появилось предложение со стороны «Локомотива», которое я принял», — цитирует Ландера «Чемпионат», ссылаясь на Expressen.