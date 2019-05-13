Станислав Чистов: «Как Ягр до 44-х лет играть не буду, но на пару сезонов меня еще хватит»

Нападающий тольяттинской «Лады» Станислав Чистов рассказал как провел год в Высшей хоккейной лиге и о планах на будущее. Тольяттинская команда завершила регулярный чемпионат на пятом месте, а в плей-офф выбыла в первом раунде.



— Как в целом уровень ВХЛ?

— Честно говоря, когда ехал в Высшую лигу, думал, что все будет намного хуже. Приятно удивила организация и уровень самой лиги. Сразу скажу, что играть здесь непросто. Любому опытному хоккеисту приехать и на мастерстве стать тут звездой не получится. Выкладываться придется на полную. Много хороших команд, в которых ребята не смотрят на имена, а стараются проявить себя.



— Можно сказать, что ты стал дядькой-наставником для молодых хоккеистов из Тольятти?

— Да, пожалуй, так и было. Тренер мне сразу дал понять, что ему важно, чтобы я проявлял себя не только на льду, но и на правах более опытного что-то подсказывал в раздевалке. Я пообещал, что так и будет. Не знаю, помогли мои советы или нет, но я старался.



— Как чувствовал себя в конце сезона в физическом плане?

— В целом, нормально. Вот по окончании сезона только плечо повредил немного на тренировке.

Конечно, бывают моменты, как в том же плей-офф, когда играешь два дня подряд, потом перерыв, потом снова два дня подряд. Вторая игра обычно давалась тяжелее первой. А так, все в порядке в этом плане. Как Ягр до 44-х лет играть не буду, но, повторюсь, на пару сезонов меня еще хватит, — приводит слова Станислава корреспондент «Реального времени».



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