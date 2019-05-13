Российские ученые разрабатывают метод лечения рака с помощью плазмы

Специалисты Института общей физики имени А.М. Прохорова (ИОФ РАН) и Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова (РНИМУ) разрабатывают метод лечения онкологических заболеваний.

Ученые используют холодную плазму в сочетании с препаратами химиотерапии для уничтожения злокачественных образований. Таким образом разработчики научились убивать более 20 видов раковых клеток.

«Метод лечения включает в себя воздействие на больного холодной плазмы в комплексе с применением химиотерапии. Успешность метода в борьбе с онкозаболеваниями уже доказана по итогам ряда экспериментов на клетках», — рассказал ТАСС завкафедрой физики медико-биологического факультета РНИМУ Намик Гусейн-заде.

По его словам, цель научной работы — снизить общую токсичность химиопрепаратов и повысить точность воздействия лечения на пораженные клетки.

Испытания на животных организмах планируется завершить к 2021 году.



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