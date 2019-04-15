Казанские ученые представили препарат, повышающий эффективность терапии рака

КФУ вместе с компанией «Татхимфармпрепараты» представили в рамках Международного салона изобретений в Женеве добавку, которая повышает эффективность терапии против большинства видов рака, сообщает «РИА Новости».

Ученые надеются, что препарат будет работать в том числе на терминальных стадиях, для этого есть все предпосылки. Клинические испытания препарата намечены на 2019—2020 годы. Если тестирование будет пройдено успешно, то препарат сможет поступить в продажу к 2024 году.

Напомним, ранее российские ученые совместно с зарубежными коллегами заявили о новом способе лечения рака груди.

Исследованием занимались специалисты Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Лозаннского и Женевского университетов совместно с Университетской клиникой Женевы.

