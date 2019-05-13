Власти Башкирии расширят полномочия контрольно-счетной палаты

В Башкирии будут расширены полномочия контрольно-счетной палаты. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении депутатами Госсобрания — Курултая РБ.

Проектом закона предусмотрено, что муниципалитеты смогут заключать соглашения с КСП на ведение финансового контроля. Также законом закрепляется обязанность правоохранительных органов информировать палату о ходе рассмотрения переданных ею материалов и о принятых по ним решениях.

Проект разработан в тренде политики, реализуемой на федеральном уровне, рассказали в пресс-службе парламента Башкирии.

Уточняются, что данные меры направлены на повышение эффективности внешнего финансового контроля.

Напомним, ранее Госсобрание Башкирии утвердило кандидатуру на должность главы контрольно-счетной палаты РБ.