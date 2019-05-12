«Уфа» уступила «Спартаку» в 28-м туре РПЛ

Команда "Уфы" уступила московскому "Спартаку" со счетом 0:1.

Это был домашний матч в рамках 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. В московской команде гол забил Зе Луиш. Сейчас "Уфа" находится на 14-м месте в чемпионате России с 26-ю очками.

Напомним, ранее футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась в Самаре и завершилась со счетом 1:1. В составе «Крыльев Советов» гол на 12-й минуте забил полузащитник Артем Тимофеев. За «Уфу» в добавленное ко второму тайму время отличился защитник Йонус Неделчару.

