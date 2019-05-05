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«Уфа» на выезде сыграла вничью с «Крыльями Советов»

15:58, 05.05.2019
«Уфа» на выезде сыграла вничью с «Крыльями Советов»
Фото: vk.com/ufafc

Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась в Самаре и завершилась со счетом 1:1. В составе «Крыльев Советов» гол на 12-й минуте забил полузащитник Артем Тимофеев. За «Уфу» в добавленное ко второму тайму время отличился защитник Йонус Неделчару.

После 27 игр «Уфа» идет на 14-м месте в чемпионате России с 26 очками. «Крылья Советов» занимают 13-ю позицию, имея в своем активе 28 очков.

В следующем туре «Уфа» сыграет на выезде против московского «Спартака» 12 мая. «Крылья Советов» 11 мая в Грозном встретятся с местным «Ахматом».

Напомним, что в прошлом туре «Уфа» обыграла «Урал». Матч завершился со счетом 4:1.

СпортФутбол Башкортостан
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