В Татарстане прогнозируют рекордные 35°С

13 мая на территории Татарстана прогнозируется переменная облачность, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер ожидается юго-восточный умеренный. Днем воздух прогреется до 30—35°С.

Напомним, ранее в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильной жарой. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.



Кроме того, ГУ МЧС России по РТ предупреждает, что днем 13 мая местами на территории республики ожидается гроза, сообщается на официальном портале ведомства.

При грозе прогнозируются кратковременные усиления юго-восточного ветра с порывами до 15—20 м/с.

