МЧС предупредило татарстанцев о грозе и порывистом ветре

Фото: архив ГУ МЧС России по РТ

ГУ МЧС России по РТ предупреждает, что ночью и днем 13 мая местами на территории республики ожидается гроза, сообщается на официальном портале ведомства.

При грозе прогнозируются кратковременные усиления юго-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с.

Напомним, в республике Татарстан объявлено штормовое предупреждение в связи с сильной жарой. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

По данным синоптиков, во второй половине дня 12 мая с сохранением днем 13 мая местами по территории республики Татарстан и в Казани ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до +34..+35 градусов.



Отметим, что накануне в Татарстане был установлен температурный рекорд. Температура воздуха в Казани превысила отметку в +30 градусов. Предыдущий абсолютный максимум температуры в Казани 11 мая составлял +28,6 градусов и был зафиксирован в 1921 году.