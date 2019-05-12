В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

В Республике Татарстан объявлено штормовое предупреждение в связи с сильной жарой. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

По данным синоптиков, во второй половине дня 12 мая с сохранением днем 13 мая местами по территории Республики Татарстан и в Казани ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до +34..+35 градусов.



Отметим, что накануне в Татарстане был установлен температурный рекорд. Температура воздуха в Казани превысила отметку в +30 градусов. Предыдущий абсолютный максимум температуры в Казани 11 мая составлял +28,6 градусов и был зафиксирован в 1921 году.



Ранее синоптики сообщали, что период аномально жаркой погоды сохранится в Татарстане по 16 мая.

