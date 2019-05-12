На католическую церковь в Буркина-Фасо напали вооруженные люди, погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек, среди них священник, погибли при нападении на католическую церковь в населенном пункте Дабло на севере Буркина-Фасо, сообщает радиостанция RFI.

Вооруженные люди ворвались в церковь, когда служба только началась, после чего открыли огонь по верующим.

Напомним, ранее несколько чиновников Шри Ланки сообщили, что представленные первоначально данные о количестве погибших при серии терактов в стране оказались завышены. По последней информации при взрывах погибли от 250 до 260 человек.

«Похоже около 250 или 260. Не могу назвать более точную цифру. Фрагментов тел так много, что трудно определить количество», — передает Reuters слова главы службы здравоохранения Шри Ланки Анила Ясинге.

