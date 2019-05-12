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В пермском турнире по борьбе, посвященном Герою Советского Союза, примут участие около 200 человек

17:41, 12.05.2019
В пермском турнире по борьбе, посвященном Герою Советского Союза, примут участие около 200 человек
Фото: vk.com/club39547832

В Пермь на всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей приехали около 200 спортсменов в возрасте от 7 до 15 лет, сообщает ТАСС.

Состязания посвящены участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, военному летчику Валерию Полуновскому. В этом году соревнования стали всероссийскими, на них приехали участники из Башкирии, Удмуртии, Татарстана, Московской и Свердловской областей, Пермского края.

Спорт БашкортостанУдмуртияТатарстан
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