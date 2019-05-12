В пермском турнире по борьбе, посвященном Герою Советского Союза, примут участие около 200 человек

В Пермь на всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей приехали около 200 спортсменов в возрасте от 7 до 15 лет, сообщает ТАСС.

Состязания посвящены участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, военному летчику Валерию Полуновскому. В этом году соревнования стали всероссийскими, на них приехали участники из Башкирии, Удмуртии, Татарстана, Московской и Свердловской областей, Пермского края.