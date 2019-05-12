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В Казани после столкновения с "Ладой" "Иж" перевернулся на крышу

16:53, 12.05.2019
В Казани после столкновения с
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня на Адоратского в результате аварии перевернулся автомобиль, сообщает «Татарстан24».

Со слов очевидцев, пожилой мужчина на "Иже" выезжал со второстепенной дороги и не заметил "Ладу". Последняя двигалась со стороны перекреста Адоратского — пр. Ямашева. В результате, "Лада" въехала в "Иж", после чего последний перевернулся на крышу. Пожилой водитель автомобиля ударился головой, но отказался от госпитализации. Девочку, которая ехала в "Ладе", госпитализировали с подозрением на ушиб грудной клетки.

Напомним, в результате ДТП под Казанью один человек погиб и еще четверо получили травмы. Инцидент произошел 11 мая 2019 года, примерно в 3 часа 00 минут, на 100-м км автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск, до М-7 «Волга» (территория Зеленодольского района).

Происшествия Татарстан
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