В Казани после столкновения с "Ладой" "Иж" перевернулся на крышу

Сегодня на Адоратского в результате аварии перевернулся автомобиль, сообщает «Татарстан24».

Со слов очевидцев, пожилой мужчина на "Иже" выезжал со второстепенной дороги и не заметил "Ладу". Последняя двигалась со стороны перекреста Адоратского — пр. Ямашева. В результате, "Лада" въехала в "Иж", после чего последний перевернулся на крышу. Пожилой водитель автомобиля ударился головой, но отказался от госпитализации. Девочку, которая ехала в "Ладе", госпитализировали с подозрением на ушиб грудной клетки.

Напомним, в результате ДТП под Казанью один человек погиб и еще четверо получили травмы. Инцидент произошел 11 мая 2019 года, примерно в 3 часа 00 минут, на 100-м км автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск, до М-7 «Волга» (территория Зеленодольского района).

