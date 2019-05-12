В ДТП под Казанью погиб один человек и четверо пострадали

В результате ДТП под Казанью один человек погиб и еще четверо получили травмы.

Инцидент произошел 11 мая 2019 года примерно в 3 часа 00 минут на 100 км автодороги Йошкар-Ола-Зеленодольск до М-7 «Волга» (территория Зеленодольского района).

Водитель автомобиля Mazda 1997 года рождения, двигаясь со стороны г. Волжска в сторону г.Зеленодольска, по предварительным данным, превысил безопасную скорость, нарушил правила расположения транспортного средства, выехал на левую обочину и наехал на железобетонный забор. После этого автомобиль опрокинулся на крышу.

В результате аварии пассажир автомобиля, 1997 года рождения от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель и еще три пассажира 1997, 1998 и 2002 года рождения были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее в Татарстане при столкновении двух автомобилей погибли два человека, еще пятеро получили травмы.

