Сборная России по синхронному плаванию завоевала лицензию на участие в Олимпийских Играх — 2020

Сборная России по синхронному плаванию смогла завоевать лицензию на участие в летних Олимпийских Играх 2020 года в групповых упражнениях, сообщает russian.rt.

Об этом стало известно после выступления российских спортсменок на Кубке Европы в Санкт-Петербурге. Российская команда заняла первое место в произвольной программе, набрав 97,4000 балла. В составе команды Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Алла Шишкина, Влада Чигирева, Полина Комар, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Варвара Субботина, Михаела Каланчи и Майя Дорошко.

Напомним, ранее президент Республики Татарстан поддержал проект по созданию в Казани новой школы синхронного плавания имени Героя труда России Татьяны Покровской.

В ходе встречи президента РТ с главным тренером сборной России по синхронному плаванию Татьяной Покровской также обсуждалось развитие синхронного плавания в Республике Татарстан, обеспеченность населения соответствующими спортивными объектами и другие вопросы. Новую школу синхронного плавания могут открыть в столице Татарстана уже в сентябре этого года.

