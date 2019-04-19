Минниханов поддержал создание в Казани школы синхронного плавания имени Татьяны Покровской

Президент Республики Татарстан поддержал проект по созданию в Казани новой школы синхронного плавания имени Героя труда России Татьяны Покровской.

В ходе встречи президента РТ с главным тренером сборной России по синхронному плаванию Татьяной Покровской также обсуждалось развитие синхронного плавания в Республике Татарстан, обеспеченность населения соответствующими спортивными объектами и другие вопросы.

Новую школу синхронного плавания могут открыть в столице Татарстана уже в сентябре этого года. Она появится на базе бассейна «Олимпиец» Казанского училища олимпийского резерва, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что Покровская прибыла в Казань на чемпионат России и этап мировой серии FINA по синхронному плаванию, которые проходят с 19—21 апреля.

Сегодня россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина победили в технической программе дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани.