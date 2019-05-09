Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» в Москве
Президент России Владимир Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» в Москве в четверг, 9 мая.
Российский лидер участвует в акции уже в пятый раз. Ранее в колонке журнала «Русский пионер» глава государства вспоминал, что его отец проходил срочную службу в Севастополе, в отряде подводных лодок.
Во время войны отец Путина, работая на военном предприятии, решил отправиться на фронт. В результате он попал в диверсионный отряд НКВД, был ранен.
Участники шествия в Москве пройдут по Ленинградскому проспекту, Тверской улице, через Охотный ряд и Манеж и дойдут до Красной площади.
Напомним, сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров поучаствовал в шествии в колонне «Бессмертного полка» в Уфе.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым