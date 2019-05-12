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Сборная России по хоккею обыграла Австрию на чемпионате мира

15:40, 12.05.2019
Сборная России по хоккею обыграла Австрию на чемпионате мира
Фото: fhr.ru

В матче группового турнира ЧМ-2019 по хоккею сборная России обыграла австрийцев со счетом 5:0.

В составе россиян шайбы забили Евгений Дадонов (два раза), Никита Кучеров, Иван Телегин, Илья Ковальчук. Это вторая победа для российской команды на ЧМ-2019. В следующем матче сборная России сыграет против Чехии, матч пройдет 13 мая.

Напомним, ранее сборная России по хоккею победила национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Словакии.

Игра прошла в пятницу вечером, 10 мая, в Братиславе. Матч завершился со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) в пользу россиян.

СпортХоккей
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