Россия обыграла Норвегию в первом матче на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа первого матча в Словакии чемпионата мира.

Игра прошла в пятницу вечером, 10 мая, в Братиславе. Матч завершился со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) в пользу россиян. В составе россиян отличились Евгений Дадонов (дважды, оба раза – в большинстве), Артем Анисимов, Никита Кучеров (в большинстве), Никита Гусев.

На данный момент российская команда занимает промежуточное первое место в турнирной таблице группы А.

Напомним, ранее сообщалось, что хоккеист Александр Радулов не сыграет на чемпионате мира из-за травмы.