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Португальского дзюдоиста дисквалифицировали из-за мобильника, который выпал во время боя

20:30, 12.05.2019
Португальского дзюдоиста дисквалифицировали из-за мобильника, который выпал во время боя
Фото: скриншот видео

Во время одного из поединков на этапе Большого шлема по дзюдо в Баку из кимоно португальского дзюдоиста Анри Эгутидзе выпал мобильный телефон. Об этом сообщается на youtube-канале международной федерации дзюдо.

Соперник Эгутидзе и судья сразу заметили это, бой пришлось прекратить. Эгутидзе присудили техническое поражение. По правилам на татами нельзя брать с собой посторонние предметы.

Спорт
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