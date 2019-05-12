Португальского дзюдоиста дисквалифицировали из-за мобильника, который выпал во время боя

Фото: скриншот видео

Во время одного из поединков на этапе Большого шлема по дзюдо в Баку из кимоно португальского дзюдоиста Анри Эгутидзе выпал мобильный телефон. Об этом сообщается на youtube-канале международной федерации дзюдо.

Соперник Эгутидзе и судья сразу заметили это, бой пришлось прекратить. Эгутидзе присудили техническое поражение. По правилам на татами нельзя брать с собой посторонние предметы.