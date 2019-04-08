МФЦ Татарстана начали принимать заявления на выплату детских пособий

Заявления на получение четырех видов детских пособий в Татарстане теперь можно подать через многофункциональный центр. Записаться на прием на удобное время можно по интернету — на сайте «Мои документы».



С начала 2019 года в многофункциональные центры Татарстана за выплатой при рождении первого ребенка обратились 166 человек. Еще 11 воспользовались соцподдержкой при рождении второго ребенка.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МФЦ, офисы «Мои документы» начали принимать заявления на выплату единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Заявления на эти два вида пособий МФЦ принимают только в том случае, если оба родителя официально не трудоустроены – выплаты работающим оформляются по месту работы.

Пособия выплачивается всем категориям семей. Правом на подачу заявления обладает только один из родителей, причем, если у него нет возможности обратиться в МФЦ самостоятельно, то это может сделать его представитель, предъявив нотариально удостоверенную доверенность.

Заявление на выплату ежемесячного детского пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может быть подано в течение двух лет со дня рождения ребенка. Начисляется это пособие, начиная с даты подтверждения совместного с ребенком проживания.

Единовременное пособие при рождении ребенка будет выплачено только при условии, что заявление через МФЦ было подано в течение полугода с момента рождения.

Заявления на еще два вида «детских» пособий МФЦ принимают независимо от трудоустройства родителей. Семьи с невысокими доходами могут подать документы на получение ежемесячных выплат при рождении (усыновлении) первого и (или) второго ребенка. Следует помнить, что ежемесячные выплаты на второго ребенка предоставляются из средств материнского капитала.

Размер выплаты устанавливается с учетом дохода семьи. При рождении (усыновлении) первого ребенка доход одного человека не должен превышать 14 034 рубля, а всей семьи 42 102 рубля в месяц. При рождении второго ребенка доход на одного члена семьи ограничивается этой же суммой, а доход всей семьи не должен быть больше 56 136 рублей в месяц.

Мера социальной поддержки женщинам, родившим или усыновившим первого ребенка, оказывается с 1 января 2018 года, и назначается сроком на один год. По истечении этого срока для получения выплаты до достижения ребенком возраста полутора лет необходимо обратиться с новым заявлением. Данная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если заявление подано не позднее шести месяцев с даты рождения. В остальных случаях – со дня обращения за ее назначением.

Ранее «Реальное время сообщало, что в пяти городах Татарстана МФЦ начали выдавать биометрические паспорта.