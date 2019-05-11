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Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за аномальной жары

10:25, 11.05.2019
Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Фото: pixabay.com

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за установления аномально жаркой погоды. Об этом сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан.

Синоптики отмечают, что с 9 мая на территории республики установилась аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха 25—30 градусов тепла. При этом среднесуточные температуры на 9 градусов и более превышают климатическую норму.

В сообщении Гидрометцентра РТ также сказано, что период аномально жаркой погоды сохранится в республике по 16 мая. Кроме того, ожидается дальнейшее повышение максимальных температур до 27—33 градусов.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал во время жаркой погоды ограничить пребывание на открытом воздухе, надевать легкую светлую одежду и постоянно проветривать помещения.

Общество Татарстан
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