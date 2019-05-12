The Sunday Times включила троих россиян в список богатейших людей Великобритании

Три бизнесмена из России — Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман — попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, составленный газетой The Sunday Times.



Усманов, как и в прошлом году, занял восьмую строчку. Издание оценило состояние крупнейшего бенефициара USM Holdings в 11,33 млрд фунтов стерлингов, что на 783 млн больше, чем в прошлом году.



Абрамович за последний год поднялся в рейтинге на четыре позиции — с 13-й на девятую строчку. По оценке издания, стоимость активов совладельца металлургического холдинга Evraz увеличилась на 1,8 млрд фунтов и составила 11,22 млрд фунтов.



Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман попал в рейтинг Sunday Times впервые. Он занял десятое место. Согласно информации издания, его состояние составляет 10,9 млрд фунтов.



Первую строчку рейтинга заняли индийские бизнесмены Шри и Гопи Хиндуя (22 млрд фунтов). Также в тройку вошли основатели Trans World Group Дэвид и Саймон Рувим (18,7 млрд фунтов) и основатель и глава нефтехимической компании Ineos Джим Рэтклифф (18,2 млрд фунтов).

Напомним, что в 2017 году Алишер Усманов входил в топ-5 богатейших людей Великобритании.

