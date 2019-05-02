В Татарстане в ДТП погибли два человека и пятеро пострадали

В Татарстане при столкновении двух автомобилей погибли два человека, еще пятеро получили травмы.

Инцидент произошел 1 мая около 19 часов на автодороге «Объезд Старого Заинска». Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны Сарманово в направлении Заинска выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Sonata.

В результате аварии оба автомобиля съехали в кювет. Водитель ВАЗ и один из его пассажиров скончались на месте. Оба погибших не были пристегнуты ремнями безопасности. Ещё трое пассажиров машины были госпитализированы, сообщили в пресс–службе МВД по Республике Татарстан.



Водитель и пассажир Hyundai Sonata получили незначительные травмы и также обратились за медицинской помощью.

В настоящее время уточняются обстоятельства и причины аварии.



Ранее в Татарстане в результате аварии в Буинском районе погибли три женщины.