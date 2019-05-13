Антропоморфный робот будет управлять российским луноходом — СМИ

Луноход, который планируется доставить на спутник Земли с помощью автоматической межпланетной станции «Луна-29», будет управляться антропоморфным роботом.



По словам источника «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли, эта идея появилась недавно. В будущем луноходами будут управлять космонавты.



Ранее сообщалось, что первая российская пилотируемая экспедиция отправится на Луну в 2031 году. Перед этим в России планируют создать дубликаты автоматических межпланетных станций «Луна-26» и «Луна-27» для исследования района развертывания российской лунной базы. Запуск станций «Луна-26/1» и «Луна-27/1» планируется осуществить до 2030 года.

