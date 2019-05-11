Источник сообщил о планах изучения района будущей лунной базы России

Научно-производственное объединение имени Лавочкина намерено создать дубликаты автоматических межпланетных станций «Луна-26» и «Луна-27» для исследования района развертывания российской лунной базы.

Источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли сообщил, что «Луна-27/1» будет создана на базе платформы «Луны-27» и совершит посадку в районе, в котором Россия в перспективе планирует создать посещаемую лунную базу. По его словам, «Луну-26/1» изготовят на базе платформы «Луны-26» для обеспечения ретрансляции информации с «Луны-27» на Землю.



Собеседник агентства уточнил, что запуск станций «Луна-26/1» и «Луна-27/1» планируется осуществить до 2030 года.

Ранее сообщалось, что первая российская пилотируемая экспедиция отправится на Луну в 2031 году.

