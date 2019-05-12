В Татарстане воздух прогреется до 33°С

12 мая в Татарстане ожидается переменная облачность, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Местами прогнозируется кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Днем воздух прогреется до 28—33°С.

Напомним, ранее ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 18 часов 11 мая до 18 часов 12 мая.



По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 12 мая местами на территории Республики Татарстан ожидается гроза, при грозе кратковременные усиления восточного ветра порывами до 15—20 м/с.

