МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 18 часов 11 мая до 18 часов 12 мая.



По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 12 мая местами на территории Республики Татарстан ожидается гроза, при грозе кратковременные усиления восточного ветра порывами до 15—20 м/с, сообщили в МЧС.



Напомним, что сегодня, по прогнозу синоптиков, на территории Татарстана ожидается теплая солнечная погода. Днем столбик термометра будет колебаться в пределах +27... +32˚С.

