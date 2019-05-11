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МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре

12:57, 11.05.2019
МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре
Фото: 16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 18 часов 11 мая до 18 часов 12 мая.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 12 мая местами на территории Республики Татарстан ожидается гроза, при грозе кратковременные усиления восточного ветра порывами до 15—20 м/с, сообщили в МЧС.

Напомним, что сегодня, по прогнозу синоптиков, на территории Татарстана ожидается теплая солнечная погода. Днем столбик термометра будет колебаться в пределах +27... +32˚С.

Общество Татарстан
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