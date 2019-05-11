В Татарстане посеяли 72% от прогнозных значений

По данным на 11 мая в Татарстане посеяно 1247 тысяч га, что составляет 72% от прогноза, сообщает пресс-служба президента РТ.

Посевная находится в активной стадии, заметил на совещании в доме правительства РТ министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов. Отмечается, что из посеянных 1247 тысяч га на яровые зерновые приходится 814 тысяч га, на масличные — 150 тысяч га, на сахарную свеклу — 63 тысячи га. Марат Ахметов заметил, что на данный момент ход весны благоприятный.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетит три района в центральной части республики, где ознакомится с ходом посевной кампании.

В пресс-службе президента РТ уточнили, что у Минниханова запланирована поездка в Пестречинский, Тюлячинский, Рыбно-Слободский муниципальные районы.



В Тюлячинском районе президент РТ также планирует посетить молочный завод. В Рыбно-Слободском районе Минниханову покажут животноводческий комплекс и новую мечеть.

